“Каждый будет следить за каждым“: фиксировать нарушения ПДД смогут сами водители

В Украине каждый мобильный телефон в будущем сможет использоваться для фиксации нарушений ПДД. Внедрение такой возможности изучают народные депутаты, сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

“Каждый будет следить за каждым“: фиксировать нарушения ПДД смогут сами водители

Он отметил, что если каждый украинский водитель получит возможность при помощи своего телефона фиксировать нарушение ПДД, то "на дорогах Украины будут миллионы камер, и каждый будет наблюдать за каждым". Это, по его мнению, приведет к снижению количества ДТП.

Правоохранители планируют стимулировать водителей, чтобы они следили друг за другом. Для этого водители, которые будут сообщать о нарушениях других (для отправки видео в полицию достаточно нажать на экран телефона), будут получать 10% с размера штрафа.

Выплаты планируют производить на банковские карточки. Учитывая, что размеры штрафов увеличились, такая возможность заработать может показаться привлекательной некоторым водителям.

Ранее сообщалось, что украинская полиция получила первые четыре кроссовера Skoda Kodiaq, которые будут использоваться как фантомные полицейские патрули.


Максимов Віталій, Тудей

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