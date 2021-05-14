Samsung и Hyundai будут сотрудничать в сфере автомобильных компонентов

На фоне наблюдающегося дефицита микрочипов и электронных компонентов для автомобильной отрасли компании Samsung Electronics и Hyundai Motor, по сообщениям сетевых источников, заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. В инициативе также участвуют Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, Корейский институт автомобильных технологий и Корейский технологический институт электроники.

Samsung и Hyundai будут сотрудничать в сфере автомобильных компонентов

Изображения Hyundai

Samsung и Hyundai намерены сообща развивать ряд перспективных направлений, связанных с автомобильными технологиями. Это датчики изображений для бортовых камер, чипы управления батарейными системами питания, процессоры приложений для информационно-развлекательных систем и пр.

Samsung и Hyundai будут сотрудничать в сфере автомобильных компонентов

В дальнейшем сотрудничество может быть расширено, охватив такие области, как чипы для самоуправляемых транспортных средств, акселераторы искусственного интеллекта и телекоммуникационные решения для подключённых автомобилей.

Полупроводниковые изделия для автомобильной промышленности обычно производятся с использованием 200-мм кремниевых пластин. Samsung же сфокусирует внимание на высокопроизводительных решениях, для которых будут применяться 300-мм пластины.

Финансовые подробности соглашения не раскрываются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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