Подержанные авто стали одним из факторов апрельской инфляции в США

Быстрый рост потребительских цен в США в апреле на треть объясняется беспрецедентным подорожанием подержанных автомобилей, пишет Bloomberg.

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Спираль инфляции

Согласно данным Федерального бюро статистики труда США , потребительские цены в США в апреле возросли на 0,8% по сравнению с мартом и составили 12-летний месячный максимум.

Особое внимание привлекли цены на подержанные легковые автомобили, которые выросли на 10%. Такого не было с самого начала ведения этой статистики в 1953 году. Кроме того, это означает, что важный для рынков скачок инфляции — все-таки «заслуга» временного фактора.

За год подержанные автомобили в США подорожали примерно на 50%.

Кризис на авторынке США получился двойным: на сокращение производства авто из-за дефицита полупроводников наложился повышенный спрос из-за отказа от общественного транспорта в пандемию. Дополнительно спрос на подержанные машины разогнали каршеринги и сервисы такси, отмечает агентство.

Контекст

Разгон инфляции означает большую вероятность повышения ключевой ставки ФРС и заставляет инвесторов продавать акции и предполагает сохранение сырьевого ралли.

В среду основные американские индексы продолжили падение предыдущих дней: Dow Jones Industrial Average упал на 1,3%, S&P 500 — на 1,5%, Nasdaq Composite — на 2,3%.