Во Львове пьяный таксист уснул, пока патрульные составляли на него админпротокол

Его жена просила отпустить мужа домой и простить ему нарушение, однако это не помогло.

В четверг, 13 мая, патрульные Львова остановили 59-летнего мужчину, который ехал за рулем Chevrolet Aveo в нетрезвом состоянии и уснул во время оформления на него админматериалов.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Патрульные получили вызов о нарушении ПДД на улице Любинской водителем автомобиля Chevrolet Aveo. Имея ориентирование, экипаж остановил его авто. Водитель имел признаки алкогольного опьянения.

"Оказалось, что мужчина как раз доехал до своего места жительства. Из квартиры на его защиту вышла жена. Она начала просить отпустить мужа домой и простить ему нарушение. В присутствии свидетелей водитель отказался от проверки на состояние опьянения. Когда жена поняла, что повлиять на патрульных не может, начала давить на свидетелей. Ей и это не помогло", - рассказали патрульные.

Оформляя на водителя протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановление за нарушение других ПДД, патрульные заметили, что он просто заснул в своем автомобиле.

Всего за последние сутки патрульные Львовщины составили 11 протоколов за управление в состоянии опьянения.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

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