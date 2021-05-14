Мировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чипов

Потери автомобильной отрасли в выручке из-за нехватки чипов могут составить в текущем году 110 млрд долл. Такой прогноз сделала в пятницу американская консалтинговая компания AlixPartners.



Прогноз существенно ухудшен в сравнении с более ранним — в начале года компания ожидала, что потери от дефицита чипов составят около 61 млрд долл. Ухудшился и прогноз по снижению производства автомобилей из-за дефицита — в начале года AlixPartners ожидала, что из-за этого будет произведено на 2,2 млн автомобилей меньше, чем было бы без этого дефицита, сейчас она прогнозирует снижение на 3,9 млн.



"Вызванный пандемией кризис в производстве чипов усилился событиями, которые в нормальной ситуации были бы для автомобильной отрасли просто ухабами на дороге, такими как пожар на ключевом заводе по производству чипов (речь идет о пожаре на заводе японского производителя чипов Renesas Electronics, произошедшем в марте), холодная погода в Техасе и засуха на Тайване. Но сейчас все эти вещи стали серьезными проблемами для отрасли",— прокомментировал прогноз управляющий директор AlixPartners по автомобильной отрасли и промышленности Марк Уэйкфилд.



За последние месяцы большинство мировых автопроизводителей, включая Volkswagen, Jaguar Land Rover, Nissan, Honda, Toyota, Fiat Chrysler, GM, объявляли о сокращении или приостановке производства из-за дефицита чипов, а также о негативном влиянии этой проблемы на их доходы.

