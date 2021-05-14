2021-05-14
"Укрзализныця" запустила новый поезд Ковель-Николаев
Летний поезд будет курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.
Фото: Александр Рудоманов
Новый поезд Ковель-Николаев сегодня отправился в первый рейс.
Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".
"С 14 мая назначен новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, соединяющий Ковель и Николаев", - говорится в сообщении.
Поезд №188П будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаев в 10:13.
Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления - 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.
Напомним, в апреле "Укрзализныця" возобновила прямое сообщение между Кривым Рогом и Одессой.