"Укрзализныця" запустила новый поезд Ковель-Николаев

Летний поезд будет курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.

"Укрзализныця" запустила новый поезд Ковель-Николаев
Фото: Александр Рудоманов

Новый поезд Ковель-Николаев сегодня отправился в первый рейс.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

"С 14 мая назначен новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, соединяющий Ковель и Николаев", - говорится в сообщении.

Поезд №188П будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаев в 10:13.

Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления - 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.

Напомним, в апреле "Укрзализныця" возобновила прямое сообщение между Кривым Рогом и Одессой.

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