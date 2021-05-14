Названы лучшие б/у кроссоверы и SUV стоимостью до $15 000

В модельной линейке практически каждого автопроизводителя сейчас есть кроссоверы и внедорожники. Выбор в этих сегментах автомобильного рынка очень большой. Эксперты американского портала Autoblog назвали лучшие б/у кроссоверы и внедорожники стоимостью до 15 000 долларов.

Названы лучшие б/у кроссоверы и SUV стоимостью до $15 000

В сегменте субкомпактных кроссоверов лучшим назван Hyundai Kona 2018-2020 годов выпуска. В линейку его двигателей входят несколько бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Есть версии с полным приводом.

Лучшим компактным б/у кроссовером стала Mazda CX-5 2014-2016 годов выпуска. Эксперты рекомендуют Mazda CX-5 2017 модельного года, чья цена только немного превышает 15 000 долларов. Базовым является 2,0 л двигатель мощностью 155 л.с.

Лучшим 5-местным внедорожником назван Jeep Grand Cherokee 2013-2015 модельных годов, который может преодолеть серьезное бездорожье.

Названы лучшие б/у кроссоверы и SUV стоимостью до $15 000

Лучшим кроссовером с тремя рядами кресел признан Kia Sorento 2016-2017 годов выпуска, а лучшим среди больших внедорожников - Ford Expedition 2009-2014 годов выпуска, который оснащается турбированным двигателем EcoBoost V6.

У каждого из этих кроссоверов и внедорожников есть достойные конкуренты, к которым тоже нужно присмотреться. Например, в качестве альтернативного варианта Ford Expedition можно изучить Nissan Armada с 5,6-литровым мотором V8 мощностью 317 л.с.

Ранее немецкий журнал AUTO BILD назвал ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Captur LPG получил новую версиюRenault Captur LPG получил новую версию
Профсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривенПрофсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен
Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаромКабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром
В Киеве заметили Ferrari за 20 миллионовВ Киеве заметили Ferrari за 20 миллионов
Судья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителейСудья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителей
Блок рекламы


Похожие новости
Кроссоверы, которые справляются с серьезным бездорожьемКроссоверы, которые справляются с серьезным бездорожьем
Названы автомобили, у которых в Украине чаще всего скручивают пробегНазваны автомобили, у которых в Украине чаще всего скручивают пробег
Лучшие дешевые автомобили с пробегом - экономичные и редко ломаютсяЛучшие дешевые автомобили с пробегом - экономичные и редко ломаются
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в УкраинеНазваны самые популярные кроссоверы и внедорожники в Украине
Названы самые недорогие автомобили в миреНазваны самые недорогие автомобили в мире
Представлен пожарный автомобиль стоимостью 1 000 000 долларов
Названы производители самых надежных автомобилейНазваны производители самых надежных автомобилей
Названы “евробляхи“, которые не получат льготную растаможкуНазваны “евробляхи“, которые не получат льготную растаможку
МИУ подписало контракт на строительство аэродрома в Днепре стоимостью 4 млрд гривенМИУ подписало контракт на строительство аэродрома в Днепре стоимостью 4 млрд гривен
Названы 10 автомобилей, которые разочаровали американцевНазваны 10 автомобилей, которые разочаровали американцев
Последние новости
Подгружаем последние новости