"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые международные железнодорожные маршруты

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на международные поезда Чоп - Захонь и беспересадочные вагоны Киев - Вена.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии согласовано восстановление международных маршрутов с указанными странами уже с 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

В частности, открыта продажа проездных документов на пассажирские поезда пограничного сообщения, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь, а именно: №34/33, №32510/32519, №32516/32513, №32518/32511, №32520/32529, №32526/32523, №32530/32539, №32512/32517 формирования Венгерских железных дорог. Поезда будут курсировать ежедневно отправлением из Захони и Чопа с 1 июня 2021 года исключительно на участке Захонь - Чоп - Захонь.

Также открыта продажа билетов на два беспересадочных вагона Киев - Вена отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.

Напомним, на прошлой неделе были достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о восстановлении скоростного сообщения между странами.