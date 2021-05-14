В Кременчуге начали строительство нового моста

В Полтавской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» начались работы по возведению нового вантового моста через Днепр в Кременчуге. В то же время старый Крюковский мост планируют реконструировать и превратить в железнодорожный, сообщает Укравтодор.

Новый мост будут строить параллельно старому. Он будет сочетаться с трассой Н-08 Борисполь-Мариуполь, Литературным переулком, Флотской улицей и Большой набережной. Новый мост позволит решить транспортные проблемы крупнейшего промышленного узла Полтавщины.

«Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только по Крюковскому мосту. Напомню, что он построен почти 150 лет назад - и сейчас он уже в предаварийном состоянии», - комментирует глава Укравтодора Александр Кубраков.

Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, расположены в радиусе 500 км. «Именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение. Наша задача - завершить проект за 3 года», - отметил он.

Строители начали испытательные работы: 5 свай будущего моста загоняют на глубину 30 метров, чтобы проверить способность выдерживать проектные нагрузки.

Сам мост с ансамблем переходов будет иметь длину более 3 км. На нем будет 4 полосы движения, по две в каждом направлении. Работы выполняет победитель тендера турецкая компания DO?U? ?N?AAT VE T?CARET A.?.

Строительство является частью Национальной программы восстановления мостов, по которой уже построено и восстановлено 158 искусственных сооружений на дорогах государственного значения.

Напомним, в конце апреля после капитального ремонта по программе Владимира Зеленского «Большое строительство» открыли мост через Хаджибейский лиман под Одессой. Его не только отремонтировали, но и расширили до шести полос.