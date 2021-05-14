В Украине установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД

К 2024 году на украинских дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД. Такое заявление на форуме "Украина 30" сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, проинформировала в Facebook пресс-служба МВД.

В Украине установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД

Сейчас в нашей стране есть только 92 камеры автофиксации нарушений ПДД. Примерно половина из них – в Киеве и в Киевской области. Но уже к концу 2021 года их будет 400.

По словам Геращенко, каждая камера автофиксации нарушений ПДД позволяет в три раза снизить количество ДТП.

"Мы установим камеры фотовидеофиксации трех типов, усилим законодательную базу, улучшим дорожную инфраструктуру и систему статистики по ДТП", - сказал Геращенко.

Он отметил, что реализация этого плана позволит в будущем свести уровень смертности в результате ДТП до нулевого показателя.

Ранее сообщалось, что в Киеве появилась камера автофиксации нарушений ПДД, которая регистрирует не только превышение скоростного режима, но и проезд по полосе общественного транспорта.


Максимов Віталій, Тудей

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