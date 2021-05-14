На дорогах Закарпатья проведут эксперимент: "скорую" будет сопровождать полиция

Таким образом в области будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам.

В течение недели на Закарпатье продлится эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать автомобиль патрульной полиции.

Таким образом в области будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам, информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Это происходит потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах. Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - отмечают правоохранители.