Аэропорт "Киев" закроют на 8 месяцев, чтобы построить новую полосу

Аэропорт « Киев » (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы продлить и усилить полосу. Это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air - Airbus A320 и A321.

Об этом на пресс-конференции 13 мая рассказал глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, сообщает Аvianews.

Поскольку последний тип самолета не может летать в " Киев " с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в украинскую столицу в аэропорт "Борисполь".

Костржевский рассказал, что во время работ строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72. По его словам, аэропорт получит фактически новую полосу, длину которой намерены увеличить на 460 метров до 2770 метров.

Также во время работ ремонтники усилят покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

"Если этого не сделать, самолеты не смогут съезжать с обновленной полосы без риска повредить поверхности аэродрома", - говорится в сообщении.

В 2021 году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022 году провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.

По словам Костржевского, стоимость работ может достигать от 2,5 до 5 млрд грн. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева , государственного бюджета или использовать смешанное финансирование.