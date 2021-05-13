В ДТП на Полтавщине погибла съемочная группа телеканала «НТН»

Грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla.

Около полудня 13 мая в Полтавской области произошло смертельное ДТП, жертвами которой стали двое мужчин.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, на автодороге Н-31 "Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр" вблизи села Гаевое Кобелякской территориальной общины грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

"Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, работавшие журналистами на одном из телеканалов Украины", - сообщают в полиции.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.

По данным издания "Новини Полтавщини", погибшие - съемочная группа телеканала НТН: оператор Константин Худолей и журналист Владимир Непийпиво.

Владимир Непийпиво и Константин Худолей
Фото: Новини Полтавщини
Владимир Непийпиво и Константин Худолей

Как сообщали, 9 мая на трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли два человека, из них один ребенок.

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