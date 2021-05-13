Профсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен

Существующие тарифы 8,00 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия, считают транспортники.

Под Киевсоветом продолжается массовая акция протеста профсоюзов транспортников. Работники «Метрополитена» и «Киевпасстранса» требуют от депутатов принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщает РБК-Украина.

Участники митинга держат плакаты с надписями: «Наведите порядок в ценах на проезд», «Честные тарифы - безопасный проезд», «Спасите транспортную систему», «Лучшее стоять, чем так ездить» и другие. Они надеются, что депутаты Киевского городского совета отреагируют.

Подробно свои требования работники «Метрополитена» и «Киевпасстранса» изложили в обращениях, которые обнародовали накануне в Facebook.

В частности, в обращении «Метрополитена» речь идет о сокращении пассажиропотока, вынужденном переводе 3000 человек на 4-дневную рабочую неделю и экономически обоснованной стоимости проезда одного пассажира около 20 гривен.

«Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимально необходимо 1 млрд 514 млн грн. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 млрд 175 млн гривен. По прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 миллиарда 421 млн гривен. В то же время, согласно расчетам на 2021 год, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн. При этом на сегодняшний день доход от 1 пассажира составляет 6,38 коп, а перевозки общегосударственных льготных категорий не компенсируются», - говорится в заявлении.

В обращении работников «Киевпасстранса» также говорится о необходимости повысить тарифы на проезд, чтобы избежать накопления задолженности предприятия.

«По расчетам КП «Киевпасстранс», плановая себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта на 2021 год авто- и электротранспортом составляет 20,50 грн, городской электричкой - 71,72 грн. Такое масштабное подорожание не могло не сказаться на стоимости перевозки пассажиров. Экономически обоснованные тарифы на 2021 год следующие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой. То есть существующие тарифы 8,00 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия», - считают транспортники.

В обоих заявлениях настаивают на том, что повышение тарифов - единственный способ обеспечить стабильную выплату зарплат работникам и обновление подвижного состава, а значит - безопасные перевозки.

Сейчас заседание Киевского городского совета продолжается.

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