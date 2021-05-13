В центре Киева прошла акция велосипедистов "Хватит нас убивать"

Активисты требуют усилить контроль над скоростью автомобилей в населенных пунктах.

Сегодня, 13 мая, несколько десятков велосипедистов провели акцию около здания Кабинета министров и Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил LB.ua.

Акция связана со смертью велосипедистки Вероники Вишинской. Девушка погибла в ДТП в ночь на 10 мая на трассе возле села Пуховка. Водитель авто Volkswagen Golf на скорости снес велосипедистку. Удар был такой силы, что она погибла на месте, хотя имела на себе защитную амуницию.

Прощание состоится сегодня, Веронику будут хоронить в Пуховке. Участники акции поедут туда, а для тех, кто из другого города или без велосипеда, будет организован трансфер.

Фото: Макс Требухов

"Только в 2020 году по подобному сценарию погибли 90% велосипедистов в Украине: это 235 человек, которых убили на трассах или в населенных пунктах, через которые проходят трассы. Отсутствие контроля скорости, безопасной инфраструктуры выводит Украину в лидирующие позиции по количеству погибших в ДТП в мире вместе со странами Азии, Латинской Америки и Африки. За прошлый год в ДТП в Украине были убиты 3 541 человек. 31 000 травмированных", - отмечают организаторы акции.

Акция началась под Кабмином с требованием усилить контроль за скоростью автомобилей в населенных пунктах и отмены так называемых 20 "бесплатных километров", которые позволяют водителям нарушать.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Далее активисты переместились к зданию КГГА, где восстановили скульптуру белого велосипеда как символа погибших велосипедистов. Ранее такую скульптуру сняли для ремонта велопарковки.

"Важно, чтобы белый велосипед вернулся, и напоминал в КГГА о том, что много велосипедистов были убиты. Со времен установления второго белого велосипеда в 2017 году ситуация с безопасностью и инфраструктурой - почти не изменилась", - отметили участники акции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, ранее велосипедисты проводили "лежачий" протест возле мэрии Киева. Акция была связана со смертью пожилого мужчины, которого сбил автомобиль на велопереезде на проспекте Бажана. Его доставили в реанимацию с тяжелыми травмами головы и множественными переломами, мужчина умер после 12-дневной борьбы за жизнь.

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