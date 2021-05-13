Аварийный мост в охранной зоне возле Немирова капитально отремонтируют

Сооружение имеет существенные дефекты и повреждения.

Аварийный мост в охранной зоне возле Немирова капитально отремонтируют

Программа Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» продолжает обновлять местные дороги Винницкой области. На дороге С-02-14-52/Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка/ - Немиров в рамках программы планируется отремонтировать мост, который находится в ограниченно работоспособном состоянии, сообщила Винницкая ОГА.

Предварительное экспертное обследование установило, что искусственное сооружение, расположенное неподалеку от Немирова на км 2 + 247 дороги, имеет существенные дефекты и повреждения, которые значительно снижают его несущую способность, грузоподъемность и долговечность.

Ремонтировать объект будет ГП «ГРАНИТ Украина», стоимость ремонта - более 6 млн гривен.

На данный момент на месте проводятся подготовительные работы: строители организуют движение с установкой дорожных знаков и светофоров, схемы объезда, ограждение места проведения работ. Кроме того, обеспечивается постоянный водоотвод избыточной воды с поддержанием установленного уровня в течение всего строительства.

Мост расположен в охранной зоне памятника архитектуры и градостроительства национального значения «Электростанция и мельница» (вторая половина XIX в.).

«В результате проведения текущего среднего и капитального ремонта дороги и искусственного сооружения, территориальная община сможет получить замечательную основу для развития туризма, повышения туристической привлекательности и развития туристической инфраструктуры, что в дальнейшем подтолкнет к социально-экономическому развитию общины, обеспечит рост поступлений в бюджеты всех уровней», - отметили в ОГА.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году программа охватит около 2000 км местных дорог. Кроме этого, за год планируется построить, реконструировать и отремонтировать 245 искусственных сооружений, в том числе мостов.

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