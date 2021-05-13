Кроссоверы, которые справляются с серьезным бездорожьем

Кроссоверы в большинстве своем рассчитаны для поездок по городу и выезда на природу куда-нибудь в пригород. Но некоторые из них обладают хорошими внедорожными качествами. Эксперты назвали 5 кроссоверов, которые могут справиться даже с серьезным бездорожьем.

ТОП-5 городских кроссоверов, которые справляются с серьезным бездорожьем

На первом месте в этом рейтинге поставили Renault Duster второго поколения. Это не только самый доступный полноприводный кроссовер в нашей стране, но он также способен преодолеть тяжелое бездорожье. У него дорожный просвет составляет 210 мм.

Межосевую муфту можно заблокировать. Первая передача с очень коротким передаточным отношением у механической коробки – альтернатива понижающей передачи.

Второе место в этом рейтинге занял Jeep Renegade. Это самая маленькая модель Jeep. Однако, она сохранила все достоинства «Джипов». Отличный внедорожник. Особенно в полноприводной версии TrailHawk повышенной проходимости. Технология Selec-Terrain настраивает противобуксовочную систему для движения по разным типам покрытия.

Третье место занял британский Jaguar E-Pace. Это не только один из самых красивых кроссоверов в мире, но он также отличается еще и хорошей проходимостью. Дорожный просвет у него составляет 205 мм.

Также в этот рейтинг вошел Subaru Forester. Отличный вариант, если нужно ездить по плохим дорогам. Ход плавный, колебания почти не ощущаются. Он также способен преодолеть серьезное бездорожье.

Пятое место занял Volkswagen Tiguan. У него надежная подвеска, большой дорожный просвет, отличная управляемость. Есть версия, подготовленная специально для тяжелого бездорожья.

Ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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