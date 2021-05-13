Три ошибки водителей, которые летом “убивают“ мотор

Многие современные двигатели обладают достаточно высокой надежностью. Однако, если неправильно их эксплуатировать, то преждевременно выйти из строя могут самые надежные силовые агрегаты. Предлагаем вашему вниманию три главные ошибки, которые совершают водители летом, "убивающие" мотор.

Некоторые водители с наступлением тепла меняют только колеса или делают химчистку салона. Они забывают, что нужно обязательно провести техническое обслуживание автомобиля.

Нужно заменить моторное масло на более вязкое, проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости, а если есть необходимость - помыть радиаторы.

Кроме того, помните, что антифриз следует менять каждые 50-60 тысяч км. В противном случае гарантированы серьезные поломки.

Опытные водители также знают, что летом нужно обязательно 1-3 минуты прогревать мотор перед поездкой, иначе ускоряется его износ и приближается капремонт. Почему? Дело в том, что у двигателя есть расчетная рабочая температура. Только при ней могут корректно работать, например, элементы, "завязанные" на давлении масла.

Кроме того, эксперты советуют следить за температурой двигателя. Если температура превышает 80-90 градусов, то нужно остановиться, заглушить мотор и открыть капот. Через 10-15 минут можно, если нужно, долить в расширительный бачок антифриз и запустить силовой агрегат.

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