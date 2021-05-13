Каждый автомобиль со временем ломается. Правда, у некоторых это происходит реже, чем у других. Эксперты немецкого автоклуба ADAC, проведя новое исследование, назвали ТОП-5 автомобилей, которые ломаются чаще всего.

На первом месте оказался Kia Ceed второго поколения, выпускавшийся в 2012-2018 годах. У него на 1000 экземпляров регистрируют в год примерно 52,8 поломки.

У популярного южнокорейского кроссовера Kia Sportage на 1000 экземпляров регистрируют в год 38,7 поломок. Часто у него ломаются датчики электронных систем, стартеры и каталитические нейтрализаторы.

У маленького Smart Forfour на 1000 экземпляров регистрируют в год примерно 36,7 поломок. Чаще всего жалуются на систему зажигания, ГРМ и автоматическую коробку передач.

Четвертое место занимает минивэн Volkswagen Sharan второго поколения. У него на 1000 экземпляров происходит в год 36,1 поломка.

Пятое место в этом рейтинге у американского минивэна Ford S-Max. У него на 1000 экземпляров фиксируют в год 30,7 поломок.

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