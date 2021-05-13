У мережі продають унікальний «Запорожець» з двигуном від Honda

На одному з іноземних автопорталів з’явилося оголошення про продаж культового ЗАЗ-965А «Запорожець». Автомобіль 1968 року виробництва оцінили в 13,5 тис. доларів, тобто авто намагаються продати за ціною нового сучасного автомобіля.

В оголошені вказано, що пробіг машини становить 40 тисяч кілометрів, а за 53 роки у неї було усього два власники, пише AmperCar.

Силову установку «горбатий» отримав не рідну, а від японського виробника Honda. Так, рушійною силою машини є 1,3-літровий японський двигун невідомої потужності. Трансмісію запозичили від моделі Honda Life. Автомобіль допрацьовували в різних ательє протягом кількох років.

Салон «Запорожця» відреставрували і встановили сучасну акустичну систему та додаткові опції.

Єдиний недолік цього «Запорожця» в тому, що продають його в РФ.

Нагадаємо, ЗАЗ-965А оснащувався кількома варіантами двигунів. Найпотужніший з них генерував усього 30 кінських сил.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец придумал новый способ, как спрятать номера авто от камерУкраинец придумал новый способ, как спрятать номера авто от камер
Renault Captur LPG получил новую версиюRenault Captur LPG получил новую версию
Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300
В Вишневом водитель сбил полицейского и провез его на капоте
В Киеве заметили Ferrari за 20 миллионовВ Киеве заметили Ferrari за 20 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Honda показала концепт бюджетного семиместного кроссовераHonda показала концепт бюджетного семиместного кроссовера
Honda Civic нового поколения официально показали на фотоHonda Civic нового поколения официально показали на фото
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
Українці розробили унікальний автомобіль, аналогів якому немає у світі
Кроссовер Honda HR-V показали в интернетеКроссовер Honda HR-V показали в интернете
У мережі показали новий “горбатий” Запорожець від ЗАЗУ мережі показали новий “горбатий” Запорожець від ЗАЗ
В Украине начались продажи «спортивного» Honda HR-VВ Украине начались продажи «спортивного» Honda HR-V
У мережі показали бюджетний кросовер на базі Chery Tiggo за $ 9000У мережі показали бюджетний кросовер на базі Chery Tiggo за $ 9000
Honda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементахHonda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементах
Последние новости
Подгружаем последние новости