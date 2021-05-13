У мережі продають унікальний «Запорожець» з двигуном від Honda

На одному з іноземних автопорталів з’явилося оголошення про продаж культового ЗАЗ-965А «Запорожець». Автомобіль 1968 року виробництва оцінили в 13,5 тис. доларів, тобто авто намагаються продати за ціною нового сучасного автомобіля.

В оголошені вказано, що пробіг машини становить 40 тисяч кілометрів, а за 53 роки у неї було усього два власники, пише AmperCar .

Силову установку «горбатий» отримав не рідну, а від японського виробника Honda. Так, рушійною силою машини є 1,3-літровий японський двигун невідомої потужності. Трансмісію запозичили від моделі Honda Life. Автомобіль допрацьовували в різних ательє протягом кількох років.

Салон «Запорожця» відреставрували і встановили сучасну акустичну систему та додаткові опції.

Єдиний недолік цього «Запорожця» в тому, що продають його в РФ .

Нагадаємо, ЗАЗ-965А оснащувався кількома варіантами двигунів. Найпотужніший з них генерував усього 30 кінських сил.