Зеленский подписал закон о льготной растаможке “евроблях“

Президент Владимир Зеленский подписал два закона, предусматривающие введение льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и начнут действовать через один месяц, то есть в июне 2021 года.

Льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации рассчитан на 180 дней (для участников АТО/ООС - 270 дней). На льготных условиях можно будет растаможить только машины, которые ввезли в Украину до 31 декабря 2020 года.

Стоимость растаможки будет зависеть от года выпуска автомобиля и типа двигателя. В среднем - около 1 000 евро. Придется также заплатить "добровольный взнос" в размере 8 500 гривен.

Так, например, растаможка Volkswagen Golf 1999 года выпуска с двигателем 1,9 TDI будет стоить 1 095 евро. Плюс 8 500 гривен "добровольного взноса".

Если кто-то не захочет по такой схеме легализовать свою машину, то тогда он сможет вывезти ее из Украины. На таможне нужно будет заплатить штраф в размере 8 500 гривен.