В Украине усилят контроль на дорогах из-за начала курортного сезона

В Украине полиция планирует с началом курортного сезона увеличить на дорогах, особенно на юге страны, количество патрулей. Это необходимо для безопасности на дорогах, сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Правоохранители определят места на дорогах, где чаще всего происходят ДТП, и там установят дополнительные посты.

Кроме того, полицейские проведут профилактическую работу с перевозчиками.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что на украинских дорогах с января по май 2021 года в ДТП погибли 785 человек. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Украине станет больше камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Также увеличится количество регионов, где они будут установлены.

Ранее ученые из Южно-китайского технологического университета назвали пять песен, которые увеличивают риск ДТП.