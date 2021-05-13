В Украине усилят контроль на дорогах из-за начала курортного сезона

В Украине полиция планирует с началом курортного сезона увеличить на дорогах, особенно на юге страны, количество патрулей. Это необходимо для безопасности на дорогах, сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В Украине усилят контроль на дорогах из-за начала курортного сезона

Правоохранители определят места на дорогах, где чаще всего происходят ДТП, и там установят дополнительные посты.

Кроме того, полицейские проведут профилактическую работу с перевозчиками.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что на украинских дорогах с января по май 2021 года в ДТП погибли 785 человек. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Украине станет больше камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Также увеличится количество регионов, где они будут установлены.

Ранее ученые из Южно-китайского технологического университета назвали пять песен, которые увеличивают риск ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец придумал новый способ, как спрятать номера авто от камерУкраинец придумал новый способ, как спрятать номера авто от камер
Renault Captur LPG получил новую версиюRenault Captur LPG получил новую версию
Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300
В Вишневом водитель сбил полицейского и провез его на капоте
В Киеве заметили Ferrari за 20 миллионовВ Киеве заметили Ferrari за 20 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в УкраинеТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в Украине
В Украине резко выросло производство автомобилейВ Украине резко выросло производство автомобилей
Киевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средствКиевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средств
До конца года в Украине планируют установить более 100 комплексов для взвешивания транспортаДо конца года в Украине планируют установить более 100 комплексов для взвешивания транспорта
В Украине начались продажи Nissan LeafВ Украине начались продажи Nissan Leaf
С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%
Стало известно, когда в Украине появится новая Skoda FabiaСтало известно, когда в Украине появится новая Skoda Fabia
УЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в УкраинеУЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в Украине
В Украине тестируют таинственный кроссовер (фото)В Украине тестируют таинственный кроссовер (фото)
Названы автомобили, у которых в Украине чаще всего скручивают пробегНазваны автомобили, у которых в Украине чаще всего скручивают пробег
Последние новости
Подгружаем последние новости