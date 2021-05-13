ТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в Украине

По данным Укравтопрома, в апреле 2021 года в Украине зарегистрировали 2 270 б/у автомобилей Renault Megane. Сейчас это самый популярный среди украинцев б/у автомобиль, который ввозят из-за границы.

ТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в Украине

На втором месте по популярности среди б/у авто, которые зарегистрировали в Украине в апреле 2021 года, оказался Volkswagen Golf. В прошлом месяце 2 015 подержанных "Гольфов" получили украинскую "прописку".

В апреле текущего года в Украине зарегистрировали 1 986 б/у автомобилей Volkswagen Passat. Это третье место в нашем рейтинге.

В пятерку б/у автомобилей, которые чаще всего регистрировали в Украине в апреле 2021 года, также вошли Skoda Octavia (1 845) и Ford Focus (1 508).

Все эти пять автомобилей уже давно входят в число лидеров на вторичном автомобильном рынке в нашей стране.

Всего с января по апрель 2021 года в Украину ввезли 126,5 тысяч б/у автомобилей. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее стало известно, что в Украину незаконно ввезли около 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США.


Максимов Віталій, Тудей

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