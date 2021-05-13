МАУ в июне запускает рейсы в город на Персидском заливе (видео)

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в июне 2021 года запускает рейсы в город Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты).

МАУ в июне запускает рейсы в город на Персидском заливе (видео)
Фото: toursoyuz.by

Как сообщил представитель авиакомпании агентству «Интерфакс-Украина», рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Обслуживать рейс будет самолет Boeing 737 (NG), рассчитанный на 186 мест.

Компания планирует летать в Рас-эль-Хайма до зимнего сезона.

Билеты будут продаваться как через туроператоров (TUI, ALF, Kompas, TPG), так и через сайт МАУ.

В настоящее время украинские авиакомпании в Рас-эль-Хайма не летают.

Контекст

Рас-эль-Хайма лежит на севере Объединенных Арабских Эмиратов, на берегу Персидского залива. Город разделен бухтой на две части — старую и новую.

Международный аэропорт в Рас-эль-Хайме находится в 40 минутах езды от Дубай и в трех часах езды от Абу-Даби.

Как летать в карантин

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» применяет стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.

МАУ продолжает осуществлять операционную деятельность и обслуживать полеты в условиях адаптивного карантина, как это и происходило в течение всего времени с момента частичного восстановления рейсов в июне 2020 года — после полной остановки авиасообщения с Украиной осенью год назад. До сих пор авиакомпания обеспечивает все необходимые меры санитарной безопасности, общепринятые на глобальном рынке пассажирских авиаперевозок.

Напоминаем

При пересечении границ пока действуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями по путешествиям можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

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