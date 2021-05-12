Киевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средств

Планируемый пассажиропоток в 2021 году ожидается в 295.4 млн.

Киевский метрополитен через два месяца планирует перевести офисных работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средств на зарплату. Об этом LB.ua стало известно из распоряжения, которое прислали работникам метро.

Планируемый пассажиропоток в 2021 году ожидается в 295.4 млн, в то время как в 2019 году он составил 495.3 млн пассажиров, что и является основной причиной сокращения.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

На четырехдневную рабочую неделю планируется перевести следующие штатные единицы: руководители, советники всех уровней предприятия и их помощники, уполномоченный по антикоррупционной деятельности, референт, главный специалист по публичным закупкам, старшие ревизоры, инспекторы, инструкторы, техники, специалисты по информационной безопасности, гражданской защите, мобилизационной работе, аналитик по коммуникациям, старший корректор, экспедиторы, методисты, товаровед, организатор культурно-досуговой деятельности, оператор копировальных и множительных машин.

Напомним, что во время весеннего локдауна метрополитен работал только по спецпропускам - воспользоваться им могли только работники предприятий критической инфраструктуры.

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