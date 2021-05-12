До конца года в Украине планируют установить более 100 комплексов для взвешивания транспорта

На сегодня уже 37 таких комплексов подключены к Центру обработки данных и передают информацию о нарушениях.

До конца текущего года на дорогах Украины запланировано установить более 100 WIM-комплексов взвешивания транспорта.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

На сегодня в Украине 37 таких комплексов подключены к Центру обработки данных габаритно-весового контроля "Укртрансбезопасности" и уже передают информацию о нарушениях норм.

"Сохранение дорог от разрушения грузовиками - одна из ключевых задач, которую перед нами поставил президент. Единственный эффективный способ преодоления перегрузок - полная автоматизация процессов. И мы сделали все, что в нашей компетенции, для запуска автоматического ГВК. Но чтобы система действительно начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроектов №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, вышеуказанные законопроекты призваны, в первую очередь, решить ряд законодательных пробелов, тормозящих сегодня эффективный габаритно-весовой контроль, а именно:

Возможность останавливать автоперевозчиков только с привлечением полиции. Вместо этого предлагается законодательно закрепить соответствующие полномочия за инспекторами ГСБТ.

Многочисленные манипуляции и коррупция, к которым приводит не автоматическое взвешивание. Вместо этого предлагается исключить человеческий фактор и использовать автоматизированные комплексы.

Расчет размера штрафа в ручном режиме. Вместо этого будут введены справедливые фиксированные штрафы.

"После принятия законодательных изменений мы не будем ограничиваться автоматическими комплексами «Взвешивание в движении» (WIM), которых установлено уже более 50. Наша цель - автоматизация всех комплексов, включая действующие стационарные ГВК», - добавил Криклий.

Напомним, в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3743 о повышении штрафов за перегруженные фуры. Он предусматривает увеличение штрафов до 34 тысяч гривен за перегрузку транспорта на 20%, до 51 тысячи гривен за перегрузку транспорта на 30%, а также до 51 тысячи гривен за отказ водителя от прохождения весового контроля.

Ранее Криклий также отмечал, что в Украине планируют взвешивать не только грузовой транспорт, но и пассажирский.

С осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они расположены на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанский), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). На четырех локациях замеры будут осуществляться в обоих направлениях движения, на двух - только в сторону Киева . Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегрузки.

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский рассказал, что зашел в чат, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля. Президент снял видео, в котором назвал дальнобойщиков, едущих с перегрузкой, "засранцами".