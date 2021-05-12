Мэры областных центров заявляют о том, что правительство вынуждает их поднять цены на проезд

Ассоциация городов Украины констатирует, что государство не компенсирует общинам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.

Мэры областных центров заявляют о том, что правительство вынуждает их поднять цены на проезд
Фото: пресс-служба КГГА

В 2016 года государство не выполняет норму Конституции о компенсации расходов из местного бюджета, возникших в результате решений центральной власти. В частности, не компенсирует общинам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте. В своем заявлении Ассоциация городов Украины призвала правительство исправить эту ситуацию.

«Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Таким образом, оно переложило свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета», - говорится в заявлении.

Ассоциация городов Украины отметила, что отсутствие компенсаций вредит общинам.

«Общины ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством. Это приводит к недофинансированию других социально значимых сфер, в частности образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Эта ситуация также приводит к деградации транспортной системы города, невозможности полноценно обеспечить транспортную доступность граждан в учреждения первоочередной необходимости: школы, аптеки, больницы, продуктовые магазины», - отмечают мэры городов.

В АГУ призвали Кабмин погасить задолженность, ведь без этих средств городским головам придется поднять цены.

«Поэтому органы местного самоуправления призывают правительство предусмотреть в государственном бюджете средства на финансирование льгот на проезд и погасить долги за компенсацию за предыдущие годы. В случае не выделения из государственного бюджета необходимых средств, органы местного самоуправления будут вынуждены поднять цены на проезд в общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение на территориях общин», - подчеркнули в заявлении.

Ранее Ассоциация городов Украины призвала не допустить принятия законопроектов, которые лишают местное самоуправление полномочий в сфере охраны культурного наследия.

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