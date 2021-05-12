В Польше в ДТП погиб 9-летний мальчик из Украины

Водители обоих автомобилей были трезвыми.

В Польше в ДТП погиб 9-летний мальчик из Украины

Во вторник, 11 мая, в селе Слодков-Други, недалеко от Люблина, произошла смертельная авария с участием граждан Украины.

Как со ссылкой на местную полицию сообщает ZAXID.NET, около 8:30 автомобиль Seat, в котором ехали украинцы с ребенком, столкнулся с грузовиком Scania. От удара мальчик погиб.

Трое граждан Украины ехали из поселка Слодков-Други в сторону города Красник. За рулем авто была 63-летняя женщина.

Как уже установила полиция, водитель не справилась с управлением и боком своей машины задела грузовик Scania, 9-летний ребенок, который сидел в машине сзади, погиб.

Анализы показали, что и 63-летняя водитель легкового автомобиля, и 56-летний водитель грузовика были трезвыми, они сильных травм не получили. Обстоятельства этой аварии устанавливают правоохранители.

В сообщении правоохранителей нет информации, из какого именно города были украинцы, которые попали в смертельное ДТП.

Как сообщалось, 9 мая на трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли два человека, из них один ребенок.

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