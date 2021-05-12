В Сети показали новый бюджетный универсал Skoda

В Сети показали рендерное изображение универсала Skoda Fabia Combi нового, четвертого, поколения. В продаже этот новый бюджетный универсал появится в 2022 году.

Новый универсал Fabia спереди будет похож на хэтчбек. Разница между ними будет только в задней части.

Новая Fabia построена на модульной платформе MQB-AO. Эта платформа позволяет создавать автомобили с еще более просторным салоном и багажником, чем раньше.

Салон у Fabia Combi нового поколения будет таким же, как и у хэтчбека. Нужно ожидать и одинаковое оборудование, в том числе цифровую приборную панель. В линейке двигателей будут трех- и четырехцилиндровые бензиновые силовые агрегаты мощностью до 150 л.с.

Покупателям новый универсал Fabia Combi предложат и во вседорожной версии, как у стандартной Fabia.

Ранее Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Его продажи в Европе начнутся летом текущего года.