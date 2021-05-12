Госавиаслужба аннулировала права SkyUp на 33 маршрута

Лоукостер отказался от рейсов из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова.

Госавиаслужба аннулировала права SkyUp на 33 маршрута
Фото: facebook/Skyup-airlines

Государственная авиационная служба аннулировала права украинского лоукостера SkyUp на 33 маршрута на основании заявления компании.

Об этом сообщает профильное издание avianews.

SkyUp отказался от рейсов:

  • из Киева - до Попрада, Нюрнберга, Ганновера, Афин, Стокгольма, Варшавы, Меммингена, Аммана, Дюссельдорфа, Штутгарта, Кельна, Любляны, Копенгагена, Братиславы, Брно, Острава и Гданьска;
  • из Львова - в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу;
  • из Одессы - в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам;
  • из Запорожья - в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу;
  • из Харькова - в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

Также Госавиаслужба по обращению компании уменьшила возможную частоту полетов на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку.

Отмечается, что авиаперевозчики обычно отказываются от прав на маршруты добровольно в случае, если не считают их перспективными. Таким образом они могут получить более высокие баллы при подаче заявки на другие, более популярные направления.

На конкурсах Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

В середине апреля сообщалось, что SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и Львова. Эти маршруты авиакомпания планировала запустить в летнем расписании 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец придумал новый способ, как спрятать номера авто от камерУкраинец придумал новый способ, как спрятать номера авто от камер
В Вишневом водитель сбил полицейского и провез его на капоте
В Киеве заметили Ferrari за 20 миллионовВ Киеве заметили Ferrari за 20 миллионов
В Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирамиВ Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирами
Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-ЙоркИлон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк
Блок рекламы


Похожие новости
SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и ЛьвоваSkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и Львова
SkyUp распродает билеты в Турцию за 560 гривенSkyUp распродает билеты в Турцию за 560 гривен
SkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въездаSkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въезда
Новый украинский лоукост получил права на почти 30 маршрутовНовый украинский лоукост получил права на почти 30 маршрутов
В Украине водители на права будут сдавать по новым правиламВ Украине водители на права будут сдавать по новым правилам
Латвийская компания восстановит авиарейсы в Украину по трем маршрутамЛатвийская компания восстановит авиарейсы в Украину по трем маршрутам
МАУ и SkyUp увеличат количество полетов в ГрузиюМАУ и SkyUp увеличат количество полетов в Грузию
Водительские права можно будет продлить через портал или приложение “Дія“Водительские права можно будет продлить через портал или приложение “Дія“
В Киеве злоумышленники продавали фиктивные водительские права по 43 тыс. гривенВ Киеве злоумышленники продавали фиктивные водительские права по 43 тыс. гривен
SkyUp откроет пять новых маршрутов в ЕвропуSkyUp откроет пять новых маршрутов в Европу
Последние новости
Подгружаем последние новости