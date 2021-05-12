Госавиаслужба аннулировала права SkyUp на 33 маршрута

Лоукостер отказался от рейсов из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова.

Государственная авиационная служба аннулировала права украинского лоукостера SkyUp на 33 маршрута на основании заявления компании.

Об этом сообщает профильное издание avianews.

SkyUp отказался от рейсов:

из Киева - до Попрада, Нюрнберга, Ганновера, Афин, Стокгольма, Варшавы, Меммингена, Аммана, Дюссельдорфа, Штутгарта, Кельна, Любляны, Копенгагена, Братиславы, Брно, Острава и Гданьска;

- до Попрада, Нюрнберга, Ганновера, Афин, Стокгольма, Варшавы, Меммингена, Аммана, Дюссельдорфа, Штутгарта, Кельна, Любляны, Копенгагена, Братиславы, Брно, Острава и Гданьска; из Львова - в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу;

- в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу; из Одессы - в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам;

- в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам; из Запорожья - в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу;

- в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу; из Харькова - в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

Также Госавиаслужба по обращению компании уменьшила возможную частоту полетов на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку.

Отмечается, что авиаперевозчики обычно отказываются от прав на маршруты добровольно в случае, если не считают их перспективными. Таким образом они могут получить более высокие баллы при подаче заявки на другие, более популярные направления.

На конкурсах Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.