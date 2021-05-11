В Украине начались продажи Nissan Leaf

В Украине начался прием заказов на электромобиль Nissan Leaf. В комплектации N-Connecta он продается по цене от 976 490 гривен.

В комплектацию N-Connecta входят LED фары, интеллектуальная система кругового обзора, интеллектуальная педаль E-Pedal, интеллектуальный круиз-контроль, система экстренного торможения, подогрев руля, передних и задних сидений, передние и задние датчики парковки, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы NissanConnect, поддержка Apple CarPlay и Google Android Auto, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и многое другое.

Такая комплектация оснащается электромотором мощностью 150 л.с. и 320 Нм крутящего момента, а также батареей емкостью 40 кВт/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды при максимальной скорости 144 км/ч.

Запас хода – 389 км в городском режиме и 270 км - в смешанном. Есть возможность быстрой подзарядки батареи до 80% за один час.

Ранее стало известно, что в Индии Nissan начал продавать свой самый маленький и дешевый кроссовер - Nissan Magnite. В базовой комплектации он стоит всего от 6 900 долларов.