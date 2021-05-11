С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%

В январе-апреле 2021 года грузовые перевозки по Днепру составили 3,12 млн тонн, что на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация " Реки Украины ".



В частности объемы перевозок стройматериалов и других грузов на Днепре увеличились на 126% (с 875 тыс. тонн до 1,98 млн тонн), а металлопродукции - на 68% (с 202 тыс. тонн до 340 тыс. тонн).



В то же время перевозки зерновых уменьшились на 2% (с 821 тыс. тонн до 805 тыс. тонн). Нефтепродукты в этом году не транспортировали, хотя в этот период в прошлом году по реке их прошло 5 тыс. тонн.



Количество суднопроходов по итогам января-апреля достигло 3465 рейсов.

