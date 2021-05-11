Renault Captur LPG получил новую версию

Компания Renault в ближайшее время начнет продавать бюджетный кроссовер Renault Captur LPG в новой версии RS Line. Такая версия будет более спортивной и динамичной.

Captur получил передние и боковые подушки безопасности, помощь при экстренном торможении, камеры заднего вида, парктроники, 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, навигацию, кожаный мультируль, тканевую обивку, регулируемые по высоте передние сиденья.

Кроссовер оснащается 3-цилиндровым 1,0 л бензиновым двигателем TCe мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний. Двигатель может работать на сжиженном углеводородном газе.

Разгон до 100 км/ч занимает 13 секунд при максимальной скорости 173 км/ч. Расход топлива составляет 7,7 литра на 100 км.

Renault планирует начать продавать такой кроссовер до конца 2021 года. Сколько он будет стоить – пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express, который предназначен для семей и предпринимателей. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.