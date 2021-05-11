На Кировоградщине демонтируют старые мосты, на их месте начнут строить новые

На Кировоградщине Укравтодор планируют восстановить 273 километра дорог государственного значения.

На Кировоградщине демонтируют старые мосты, на их месте начнут строить новые

В с. Куцеволовка Кировоградской области в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал демонтаж аварийного моста по дороге Н-08 Борисполь - Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

На мосту на участке км 292 трассы Н-08 демонтируют покрытие, перильное ограждение и пролетные строения. Движение транспорта на время выполнения работ направлено по обходной рядом с мостом.

Вскоре планируют начать демонтаж соседнего моста – на 294 километре трассы Н-08.

Также в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" в Кировоградской области Укравтодор планирует обновить 273 километра дорог государственного значения.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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