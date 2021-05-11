Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром

Кабинет министров ввел на период карантина государственное регулирование цен на топливо.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление №450 было принято еще 29 марта, но опубликовали его только 11 мая.

Документ требует от сетей АЗС предварительно, не менее чем за 20 дней, декларировать в Госпотребслужбе повышение цен на горючее, если оно составляет 1% или более.

Перечень социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года, дополнен следующим абзацем: "Декларирование изменения розничных цен на бензины марки А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования по объекту (заведению) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1 процент и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования".

Проект постановления разработало Министерство экономического развития и торговли. Согласно ему, дизельное топливо и бензины марки А-92 и А-95 были добавлены в перечень товаров, имеющих важное социальное значение, и товаров противоэпидемического назначения. Этот перечень предусматривает также декларирование изменения розничных цен на продукты (гречка, молоко, макароны и др.), некоторые непродовольственные товары (перчатки, защитные маски и т.д.), а с недавних пор - еще и на газ и электрическую энергию.

Напомним, что 2 апреля Кабинет министров и крупнейшие сети АЗС подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении потребностей потребителей на период карантина.

По данным "Интерфакс-Украина", представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им снизить цены на нефтепродукты, которые выросли в последние месяцы. В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети сбросили цену на бензин на 0,2-1 грн/литр.

В период майских праздников розничные цены на бензины уже отыграли это снижение.