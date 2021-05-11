В Киеве подорожал проезд в маршрутках

Стоимость проезда в столичных маршрутках начала повышаться в начале апреля, и вот уже на сегодняшний день тарифы выросли до 10 гривен за поездку на 15 автобусных маршрутах Киева.

В Киеве подорожал проезд в маршрутках

Глава профильной ассоциации перевозчиков Игорь Моисеенко отметил, что в Киеве на сегодняшний день 150 маршрутов, а проезд подняли только на 15-и. При этом, после 10 мая перевозчики пообещали провести переговоры с местной властью о дальнейшем пересмотре тарифов на проезд.

По словам Моисеенко, во время жесткого карантина в Киеве частные перевозчики работали в убыток себе, а сейчас они хотят попытаться компенсировать свои убытки. Повышение проезда до 10 гривен проблему не решит. Перевозчики отмечают, что реальная себестоимость проезда в столичном общественном транспорте намного выше.

В Киеве подорожал проезд в маршрутках

Перевозчики будут обращаться к столичным властям для того, чтобы установить регулированный тариф на проезд в маршрутных такси. Моисеенко сказал, что так якобы происходит во все странах Европы.

По словам Моисеенко, реальная себестоимость одной поездки в маршрутном такси Киева составляет 20-30 гривен. Установить такую цену перевозчики не смогут, поэтому им придется и дальше работать в убыток. Из-за подорожания топлива и запчастей маршрутчикам накладно покрывать все расходы и им требуется дополнительное финансирование.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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