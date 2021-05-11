В Киеве подорожал проезд в маршрутках

Стоимость проезда в столичных маршрутках начала повышаться в начале апреля, и вот уже на сегодняшний день тарифы выросли до 10 гривен за поездку на 15 автобусных маршрутах Киева .

Глава профильной ассоциации перевозчиков Игорь Моисеенко отметил, что в Киеве на сегодняшний день 150 маршрутов, а проезд подняли только на 15-и. При этом, после 10 мая перевозчики пообещали провести переговоры с местной властью о дальнейшем пересмотре тарифов на проезд.

По словам Моисеенко, во время жесткого карантина в Киеве частные перевозчики работали в убыток себе, а сейчас они хотят попытаться компенсировать свои убытки. Повышение проезда до 10 гривен проблему не решит. Перевозчики отмечают, что реальная себестоимость проезда в столичном общественном транспорте намного выше.

Перевозчики будут обращаться к столичным властям для того, чтобы установить регулированный тариф на проезд в маршрутных такси. Моисеенко сказал, что так якобы происходит во все странах Европы.