Аваков анонсировал отказ от отправки бумажных "писем счастья" нарушителям ПДД

До 90% штрафов уплачивается еще до того, как водитель получает постановление по почте.

Аваков анонсировал отказ от отправки бумажных "писем счастья" нарушителям ПДД
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал отказ от отправки бумажных "писем счастья" нарушителям правил дорожного движения.

Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

"До 90% выплат сегодня осуществляется еще до того, как водитель получит по почте постановление о штрафе. Поэтому мы в ближайшее время изменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от отправки этих так называемых писем счастья", - сказал Аваков.

По подсчетам МВД, это позволит сэкономить около 6 млн гривен в месяц.

Напомним, что с 17 марта 2021 года в Украине существенно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В частности, существенно вырос штраф за превышение скорости. Если раньше его максимальный размер (за превышение на 50 км/ч и более) составлял 510 гривен, то с 17 марта он вырос до 1 700 гривен. Штраф за превышение на 20-50 км/ч составит 340 гривен, а не 255 грн, как сейчас.

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