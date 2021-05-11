Аваков анонсировал отказ от отправки бумажных "писем счастья" нарушителям ПДД

До 90% штрафов уплачивается еще до того, как водитель получает постановление по почте.

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал отказ от отправки бумажных "писем счастья" нарушителям правил дорожного движения.

Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

"До 90% выплат сегодня осуществляется еще до того, как водитель получит по почте постановление о штрафе. Поэтому мы в ближайшее время изменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от отправки этих так называемых писем счастья", - сказал Аваков.

По подсчетам МВД , это позволит сэкономить около 6 млн гривен в месяц.

Напомним, что с 17 марта 2021 года в Украине существенно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В частности, существенно вырос штраф за превышение скорости. Если раньше его максимальный размер (за превышение на 50 км/ч и более) составлял 510 гривен, то с 17 марта он вырос до 1 700 гривен. Штраф за превышение на 20-50 км/ч составит 340 гривен, а не 255 грн, как сейчас.