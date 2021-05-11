Злоумышленники начали воровать рули из автомобилей

В нескольких городах США прошла серия краж автомобильных рулей. Чаще всего их снимают с автомобилей Chevrolet Malibu и Equinox, но злоумышленники не оставляют без внимания и другие модели.

Кражи автомобильных рулей обусловлены тем, что злоумышленники охотятся за подушками безопасности. По официальным данным, в США в прошлом году украли около 50 000 подушек безопасности. Их потом продают на черном рынке за 200-300 долларов. Некоторые подушки безопасности стоят дорого. Например, стоимость руля с подушкой безопасности от Chevrolet Malibu и Equinox – 1500 долларов.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса произошел сбой в производстве некоторых компонентов, в числе которых и эйрбэги. Поэтому увеличилось количество их краж.

В результате американским водителям приходится тратить деньги на ремонт своих машин. А так как подушек безопасности не хватает, то многие ездят уже без них.