Самый страшный грузовик в мире

Житель Нью-Джерси, Айра Рикадо Форбс, поклонник апокалипсиса и всячески проявляет свое увлечение. Например, автомобилист переделал свой грузовик Freightliner Classic XL по всем принципам фанатов апокалипсиса, пишет newsyou.info .

После апокалиптического тюнинга машина получила название Wicked Intent, что означает «злой умысел». Разнообразные элементы дизайна тягача можно рассматривать часами.

В процессе тюнинга изменилась не только внешность, но и двигатель. Традиционный мотор производства САТ заменили на модель 3406e, мощностью 800 лошадиных сил.

Все документы автомобиля в полном порядке. Хотя в первые месяцы после тюнинга владелец грузовика получил несколько штрафов за эксплуатацию автомобиля, который не соответствует техническим стандартам.

Процесс тюнинга постоянно продолжается, Айра Рикадо Форбс регулярно добавляет все новые элементы. При этом, такой нестандартный грузовик используют для стандартной работы – доставки груза.