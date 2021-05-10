В Одессе пьяный водитель устроил гонки с полицией и повредил девять автомобилей

Автомобиль нарушителя повредился настолько, что уже не мог двигаться дальше.

В Одессе патрульные задержали пьяного водителя, который управлял автомобилем без водительского удостоверения и повредил девять автомобилей, пытаясь убежать от правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня ночью внимание инспекторов привлек автомобиль Toyota, который нарушил правила дорожного движения на улице Семена Палия. С помощью громкоговорителя и специальных сигналов патрульные требовали остановить транспортное средство, однако водитель увеличил скорость и пытался скрыться. Во время преследования на улице Академика Бочарова нарушитель совершил столкновение с 9 автомобилями, которые были припаркованы на краю дороги. В результате последнего столкновения автомобиль нарушителя повредился настолько, что уже не мог двигаться дальше", - говорится в сообщении.

Патрульные задержали водителя. Общаясь с нарушителем, правоохранители заметили у него явные признаки опьянения. Также выяснилось, что гражданин никогда не получал водительского удостоверения.

Нарушитель прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager, результат составил 1,23 промилле.

На водителя составили административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП, ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП и по ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) КоАП.

Всего в течение ночи патрульные обнаружили 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.