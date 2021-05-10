Доступные LFP-батареи CATL догнали аккумуляторы с никелем по плотности при вдвое большем сроке службы

Аккумуляторные ячейки с фосфатом железа (LFP) хуже переносят низкие температуры, но более устойчивы к перегреву и обладают более высоким сроком службы, не говоря уже о более низкой цене по сравнению с никельсодержащими. Плотность хранения заряда у них ниже, но и с этим недостатком можно эффективно бороться, как показывает пример американского дистрибьютора CATL.

Доступные LFP-батареи CATL догнали аккумуляторы с никелем по плотности при вдвое большем сроке службы

Источник изображения: Business Korea

Эта китайская компания, как отмечает Business Korea, в США распространяет свои батареи через CSI — компанию, предлагающую собственные оптимизации на уровне аккумуляторных батарей. Клиентом CSI в США является компания Workhorse, производящая электрические грузовики. В старшей модели, Workhorse C-1000, как отмечает источник, ёмкость тяговой батареи на основе фосфата железа достигла 120 кВт·ч.

По словам CSI, на основе ячеек CATL типа LFP можно создавать батареи с плотностью хранения заряда до 160 Вт·ч на килограмм, что уже соответствует характеристикам более дорогих никельсодержащих аккумуляторов. При этом расчётный срок службы LFP-батареи примерно в два раза больше, чем у никельсодержащей. Для коммерческого транспорта это очень важный показатель. CATL сейчас является крупнейшим производителем тяговых аккумуляторов для электромобилей, поэтому усовершенствование LFP-батарей силами этой компании и её партнёров будет способствовать скорейшему распространению доступных электромобилей на рынке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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