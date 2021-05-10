Ford в США отзывает 620 тысяч кроссоверов Explorer

Компания Ford объявила об отзыве в США более 620 тысяч кроссоверов Ford Explorer 2016-2019 модельных годов. Причина такого решения – возможные проблемы с рейлингами.

В частности, проблема связана с заглушками рейлингов на крыше этих кроссоверов. На данный момент получили 11 жалоб на дефектные рейлинги. Никто из людей не пострадал.

Вначале американский автогигант не хотел отзывать Ford Explorer, утверждая, что вероятность отсоединения рейлингов от крыши небольшая. Он пообещал продлить гарантию на 10 лет или на 150 000 миль пробега. Однако, в дальнейшем Ford согласился провести сервисную кампанию.

Дилеры компании Ford тщательно проверят кроссоверы и, если будет необходимость, установит специальные штифты.

Из-за проблемы с рейлингами кроссоверы Ford Explorer также отзывают в Канаде (36 419) и в Мексике (4 260).

Ранее компания Ford представила свой новый полноразмерный кроссовер Ford Equator. Он получил 2,0 л турбомотор мощностью 224 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.