36-летний Mercedes-Benz W126 продают по цене нового GLA

В США на интернет-аукцион eBay выставили на продажу за 40 тысяч долларов идеальный Mercedes-Benz W126 1985 года выпуска. У него пробег составляет всего 4700 километров.

Серию W126 компания Mercedes-Benz начала выпускать в 1979 году. Сняли ее с конвейера в 1991 году. У этой модели было два типа кузова – седан и купе.

Выставленный на продажу Mercedes-Benz W126 находится в идеальном состоянии. Он почти 36 лет простоял в гараже. За автомобилем хорошо следили, он регулярно проходил техническое обслуживание.

Хром не потускнел, кожа не выглядит потертой, аккуратные деревянные вставки, чёрный пластик без царапин.

Этот седан оснащается 3,8 л бензиновым двигателем мощностью 204 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач. Привод – задний.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz начал продавать Mercedes-Benz G-Class G350 с четырехцилиндровым 2,0 л турбодвигателем. Это самая доступная версия знаменитого G-Class.