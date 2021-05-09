На трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли два человека, из них один ребенок

На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики

На трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли два человека, из них один ребенок
Фото: ГСЧС

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi. По предварительным данным, погибли два человека, из них один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области.

"В настоящее время спасатели оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием двух автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения Айвенго. Предварительно известно о гибели двух человек, из них 1 ребенок. Спасатели проводят деблокирование пострадавшего. На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, в субботу, 8 мая, во Львове вследствие столкновения легковых автомобилей погиб мужчина.

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