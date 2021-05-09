Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк

Массовые поставки электрического пикапа Cybertruck компания Tesla начнёт не ранее следующего года, а в этом квартале она обещает поведать о тех изменениях, которые внесла в его конструкцию и характеристики с момента демонстрации первого прототипа. Его же Илон Маск (Elon Musk) привёз в Нью-Йорк накануне участия в телевизионном шоу на этой неделе.

Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк

Источник изображения: Electrek

Клуб владельцев электромобилей Tesla в Нью-Йорке, как отмечает Electrek, запечатлел ранний прототип Cybertruck в фирменном автосалоне марки в одном из районов этого мегаполиса. Машина обнесена ограждением, что намекает на возможность разглядеть её только с расстояния. Впервые её продемонстрировал сам Илон Маск ещё в 2019 году, позже их заметили вместе у одного из ресторанов Лос-Анджелеса. В начале 2020 года Маск продемонстрировал прототип во время интервью известному телеведущему, затем машина выставлялась ещё на паре мероприятий. После шестимесячного перерыва пикап появился на строительной площадке в Техасе, где возводится предприятие для его будущего производства.

В Нью-Йорке Tesla должна на днях открыть новый автосалон, поэтому нельзя исключать, что в рекламных целях прототип пикапа переместится туда на какое-то время. Электромобиль интересен не только необычной формой кузова, но и его конструкцией с применением панелей из нержавеющей стали. На презентации в 2019 году глава компании также заявлял о наличии пуленепробиваемых стёкол, но одно из них после удара тяжёлым предметом всё-таки треснуло, что потребовало от Илона Маска дополнительных пояснений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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