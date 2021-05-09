В результате столкновения легковых автомобилей во Львове погиб человек

В субботу, 8 мая, во Львове вследствие столкновения легковых автомобилей погиб мужчина.

Об этом сообщили местные спасатели.

Информацию об аварии спасатели получили в 17:44.

В областном центре на улице Б. Хмельницкого столкнулись легковые автомобили Mersedes и "ВАЗ 2105". К месту происшествия выехали спасатели части специальной пожарной техники.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ 2105.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

"Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц проводились работы по деблокированию погибшего из автомобиля ВАЗ 2105 и отключению аккумуляторных батарей в двух автомобилях", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий аварии привлекли 9 спасателей.

Напомним, в Днепропетровской области вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и еще 2 пострадали.