В Киеве заметили Ferrari за 20 миллионов

В Киеве сфотографировали итальянский суперкар Ferrari SF90 Stradale на украинских номерах. Его цена оставляет более 500 тысяч долларов.

Этот суперкар привезли в Украину несколько месяцев назад. Украинские номера он получил только в марте. Это один из самых дорогих автомобилей, которые сейчас ездят по украинским дорогам.

Серийное производство Ferrari SF90 Stradale началось в 2019 году. Его силовая установка состоит из 4,0 л твин-турбо двигателя V8 и трех электромоторов. Общая мощность такой силовой установки – 1000 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды при максимальной скорости 340 км/ч. На одной электротяге запас хода составляет 25 км.

Нужно отметить, что у этого суперкара нет задней передачи. Передние колеса функционируют как передача заднего хода.

Ранее стало известно, что украинец купил британский суперкар McLaren 720S. Он стоит около 500 тысяч долларов.