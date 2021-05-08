Renault Arkana успешно прошел “лосиный тест“

Купе-кроссовер Renault Arkana успешно прошел в Испании так называемый "лосиный тест". На скорости 77 км/ч он не сбил ни одного конуса.

Во время этого испытания автомобиль должен объехать воображаемое, внезапно возникшее на пути препятствие и вернуться в полосу движения, не сбив конусы.

Во время первого заезда на скорости 77 км/ч Arkana не сбил ни одного конуса. В дальнейшем хотели улучшить этот показатель (на более высокой скорости), но не смогли.

Эксперты оценили работу подвески и руля на отлично. Заслужила похвалы и электроника, которая работала без сбоев при больших нагрузках. Даже при отрыве заднего колеса от земли сохранялся контроль над машиной.

Нужно отметить, что в испытании участвовала европейская версия Renault Arkana, построенная на платформе CMF-B. Она отличается от версии, которая продается в Украине.

В Украине Renault Arkana в базовой комплектации стоит от 430 900 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 114 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что в Индии начались продажи нового бюджетного кроссовера Renault Kiger. В базовой комплектации он стоит чуть более 7 500 долларов.