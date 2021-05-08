Отсутствие страхового полиса в базе – не основание для остановки автомобиля

Если в базе МТСБУ нет информации о страховом полисе, то это не является основанием для остановки автомобиля полицейскими. К такому выводу по делу №522/23277/20 пришел Приморский районный суд Одессы.

30 ноября 2020 года в Николаевской области полицейский остановил автомобиль. В качестве основания для этого полицейский назвал отсутствие информации про страховой полис в базе.

Водитель заявил, что он не нарушал ПДД и не совершал ДТП, и, значит, требования полицейского не являются законными. После этого водителя оштрафовали на 425 гривен.

Автомобилист оспорил штраф в суде. В конечном итоге суд встал на сторону водителя и отменил штраф. Дело в том, что само по себе отсутствие в базе МТСБУ информации о страховом полисе не является основанием для остановки машины. Закон четко определяет, в каких случаях правоохранители имеют право останавливать автомобили.

Ранее сообщалось, что в Краматорске суд отменил штраф за превышение скорости, выписанный по радару TruCAM, так как на фотографии не было видно, кто сидел за рулем в момент нарушения ПДД.