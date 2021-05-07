Стало известно, когда в Украине появится новая Skoda Fabia

Skoda Fabia нового, четвертого, поколения, чья официальная презентация состоялась несколько дней назад, появится в продаже в Украине в конце 2021 года. Такое сообщение сделала компания "Еврокар".

На украинском рынке новая Fabia будет представлена в трех комплектациях и в девяти цветах кузова (два из них новые - Phoenix Orange и Graphite Grey).

В Украине новая Skoda Fabia будет оснащаться трехцилиндровыми двигателями 1,0 MPI EVO мощностью 65 л.с. и 80 л.с. Коробка передач - 5-ступенчатая механическая. Интересно, что в Европе у этой новинки будет пять бензиновых двигателей мощностью от 65 л.с. до 150 л.с., которые работают вместе с автоматической коробкой передач или с механической.

Сколько будет стоить Fabia четвертого поколения на украинском рынке – пока не известно.

Сейчас в Украине Skoda Fabia третьего поколения в базовой комплектации стоит от 424 647 гривен. Она оснащается 1,0 л двигателем мощностью 65 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Его продажи начнутся летом.